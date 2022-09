Piscines fermées: la colère de la Fédération française de natation qui demande leur réouverture "immédiate"

Alors que 30 piscines municipales gérées par la société Vert Marine ont brutalement fermé ce lundi, la Fédération Française de natation a demandé la "réouverture immédiate" des structures.

La Fédération française de natation (FFN) a demandé mardi la "réouverture immédiate" de la trentaine de piscines fermées lundi, gérées par la société Vert Marine, qui assure ne pouvoir assumer la facture énergétique. "Ces fermetures ont des conséquences directes pour l'ensemble des enfants et adultes qui ne pourront apprendre à nager", explique la FFN dans un communiqué. Le ministère des Sports a fait du "savoir nager" un des axes de sa politique depuis plusieurs années afin de prévenir les noyades.

"La situation passe de grave à très grave"

"Alors que chaque année les chiffres de la noyade ne cessent d’augmenter, je souhaite que la responsabilité de chacun puisse être engagée sur cet enjeu de service public. C’est de la responsabilité de chaque collectivité territoriale de fournir un lieu à chaque citoyen pour apprendre à nager - un des savoir-faire fondamentaux - dont l’absence d’apprentissage peut entrainer les pires tragédies", a rappelé Gilles Sezionale, le président de la FFN.

Sur BFMTV, le patron de la société Vert Marine a justifié sa décision. "Fin juillet on écrit à nos collectivités car on a constaté que le prix de l'énergie -notamment de l'électricité - a considérablement augmenté, a expliqué Jean-Pascal Gleizes ce mardi. On est passé ensuite de 250 à 500 euros le mégawattheure en août. La situation passe de grave à très grave. Les prix qui sortent pour septembre et la fin d'année 2022 passent de 500 à 1000 euros. On se retrouve dans une situation catastrophique. On a des surcoûts de l'ordre de 1,5 million d'euros par semaine!"

Avant de poursuivre: "À situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle, regrette le patron de Vert Marine. À Limoges, le surcoût est de 1 million d'euros par an. On est sur des échelles de grandeur qui n'ont rien à voir avec la gestion classique de ces équipements. J'ai une responsabilité de service public mais j'ai aussi une responsabilité sociale avec mes 2000 collaborateurs. Limoges fait le choix de sacrifier l'entreprise pour que la piscine reste ouverte quelques semaines de plus."