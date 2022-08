Natation: imbroglio sur le 25 km des championnats d'Europe, la course arrêtée dans la confusion

Les épreuves du 25 kilomètres en eau libre ont été arrêtées en raison des mauvaises conditions. Mais tous les concurrents n'étaient visiblement pas au courant.

Scène bizarre lors des championnats d'Europe de natation à Ostie (Italie). Alors que les épreuves du 25 kilomètres en eau libre battaient leur plein ce samedi, les organisateurs ont décidé d'arrêter la course, jugeant les conditions météo délicates. Problème: tous les concurrents n'ont pas été avertis. Seuls les Italiens ont pris le chemin de la ligne d'arrivée. Dans la course féminine, la Française Caroline Jouisse était même en tête au moment de l'arrêt de la course.

S'en suit une confusion la plus totale, avec des nageurs ramené au rivage en jet-ski, d'autres revenant à la nage. C'est notamment le cas d'Axel Reymond. "Je ne comprends rien, parce que j'étais tout seul dans les vagues et je commençais à rattraper du monde. J'étais derrière des concurrents, je tourne à la bouée et tout à coup, je ne vois plus personne et on me dit que la course est finie. La dernière info que j'ai eue, c'est qu'il restait cinq tours", expliquait le nageur tricolore au micro de France TV.

Pas de classement homologué

Dans le règlement, tous les nageurs doivent être avertis un tour avant la fin de l'épreuve. Face à la situation, certains supporters ont montré leur agacement en conspuant l'organisation.

Julien Issoulié, DTN de la natation française, ne cachait pas non plus sa colère. "On n'a pas eu la moindre information. Lors de la réunion technique, ils avaient indiqué que si la course devait être stoppée, les entraîneurs seraient prévenus un tour avant, mais là il n'y a pas eu d'information. Dans l'histoire récente, on n'a jamais vu ça", a-t-il rapporté au micro de France TV.

Que ce soit chez les hommes et chez les femmes, aucun classement n'a, pour l'heure, pas été homologué.