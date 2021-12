Yannick Agnel placé en garde à vue pour des faits supposés de viol sur mineur

L'ancien nageur Yannick Agnel (29 ans), double champion olympique, a été interpellé dans le cadre d'une information judiciaire ouverte pour des faits supposés de viol sur mineur. Il a été placé en garde à vue.

L’ex-nageur Yannick Agnel (29 ans), double champion olympique, a été interpellé dans le cadre d'une information judiciaire ouverte pour des faits supposés de viol sur mineur. Il a été placé en garde à vue, selon une source proche de l'enquête à BFMTV, confirmant une information de Cnews.

Une enquête pour "viol et agression sexuelle sur mineur de 15 ans"

Il a été placé en garde à vue dans le cadre d'une enquête pour "viol et agression sexuelle sur mineur de 15 ans", a appris l'AFP auprès du parquet de Mulhouse (Haut-Rhin). Il a été "interpellé en fin de matinée à Paris et placé en garde à vue à Mulhouse" sur commission rogatoire, a indiqué à l'AFP la procureure de la République de la ville, Edwige Roux-Morizot. La procureure a précisé que les faits remontaient "à à peu près 2016". A cette époque, Agnel était licencié au Mulhouse Olympic Natation.

Agnel s'est retiré des bassins en 2016 après les Jeux olympiques de Rio, à 24 ans. Il avait glané aux JO 2012 l'or sur 200 m libre et le relais 4x100 m libre, et l'argent avec le 4x200 m libre. En 2013, il avait rompu avec son ex-mentor à Nice, Fabrice Pellerin, et n'avait jamais retrouvé le niveau de performance qui avait fait de lui un champion exceptionnel. Après avoir songé à arrêter, il avait opté pour l'aventure américaine avec le mentor de Michael Phelps, Bob Bowman, à Baltimore.

Il était devenu quelques mois plus tard champion du monde à Barcelone. En septembre 2014, il était rentré en France pour se poser à Mulhouse, avec Lionel Horter. Avant donc de tirer sa révérence dans la foulée des JO de Rio. Après sa carrière de nageur, il s’est lancé dans une nouvelle voie en devenant notamment directeur sportif d'un club d'esport, tout en étant à côté consultant à la télévision.