PRONOS PARIS RMC Le buteur du jour du 31 mars Coupe du monde 2022 - Qualifications

Muet contre l’Ukraine et au Kazakhstan après avoir raté un penalty, Kylian Mbappé doit être hyper motivé à l’idée de se rattraper en Bosnie. Le meilleur buteur de Ligue 1 tourne pourtant à plus d’un but par match depuis quelques semaines. Comme la France a de bonnes chances de s’imposer à Sarajevo je suis convaincu que si Didier Deschamps titularise l’attaquant parisien, celui-ci saura cette fois trouver le chemin des filets car on imagine KMB ne pas être décisif lors de trois rencontres consécutives des Bleus. Si j’ai vu juste, vous doublerez votre mise de départ. Tentant non ? Et s’il marque deux fois, la cote passe à 6.25… ce qui n’a rien d’impossible.

Fiabilité : 60 %

L’autre option :

Gnabry (Allemagne) marque contre la Macédoine (1.88)… s’il joue

Kane (Angleterre) marque contre la Pologne (1.76)… s’il joue

Szalai (Hongrie) marque en Andorre (2.05)… s’il joue

Cote totale pour les quatre buteurs du jour: 14.24

