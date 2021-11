PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 11 novembre – Coupe du Monde 2022

Notre pronostic : pas de vainqueur entre l’Arménie et la Macédoine du Nord (3.30)

Malheur au vaincu pour cette rencontre. L’Arménie et la Macédoine du Nord comptent le même nombre de points avec un de retard sur la Roumanie, 2e. Il faut gagner pour mettre la pression sur les Roumains qui reçoivent l’Islande dans la soirée. Il est donc très difficile de parier sur cette rencontre tant les deux sélections ont sensiblement le même niveau. A l’aller, en septembre, elles s’étaient quittées sur un score nul et vierge. Je pense que l’on devrait assister à une rencontre plus ouverte. Les deux équipes voudront aller chercher la victoire. Cependant, comme je n’en vois aucune se détacher, je tenterais de miser sur le nul pour plus que tripler la mise !

