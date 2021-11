PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 16 novembre – Coupe du Monde 2022

Notre pronostic : match nul entre le Pays de Galles et la Belgique (3.25)

Un point. Il ne suffit que d’un petit point au Pays de Galles pour accéder aux barrages. Les Gallois possèdent trois unités d’avance sur la République Tchèque et en cas de défaite ce soir face à la Belgique, couplée à un succès des Tchèques face à l’Estonie, ils se feraient passer devant. Alors pas le droit à l’erreur et il faudra tenir le score face à des Belges qui n’ont plus rien à jouer et sont assurés de la première place. C’est donc la chance du Pays de Galles qui pourrait profiter d’un manque d’envie des Diables Rouges. Je jouerais donc le nul pour cette rencontre pour une cote de 3.25 !

