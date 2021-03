PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 27 mars Coupe du monde 2022 - Qualifications

Notre pronostic: match nul entre la Norvège et la Turquie (3.40)

Difficile d’envisager un vainqueur entre la Norvège et la Turquie en qualifications pour la Coupe du monde 2022. En effet, comme les Serbes, les Turcs sont spécialistes des scores de parité cette saison: en Serbie, en Allemagne, en Russie, contre la Serbie et la Croatie pour deux défaites face aux Hongrois et deux succès contre les Russes et surtout les Néerlandais en semaine (4-2) en ouverture de la campagne de qualificative pour le Qatar. De son côté, la Norvège est elle aussi irrégulière mais peut compter sur un avant-centre hors norme, Erling Haaland, capable de marquer à n’importe quel moment. Pour toutes ces raisons, je ne serais pas surpris que les deux sélections partagent les points à Oslo, ce qui vous permettrait de largement tripler votre mise.

Fiabilité : 35 %

L’autre option :

Nul entre la Serbie et le Portugal (3.90)

Cote totale pour les deux nuls du jour : 13.26

