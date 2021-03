PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 31 mars Coupe du monde 2022 - Qualifications

Notre pronostic: match nul entre l’Autriche et le Danemark (3.25)

Difficile d’envisager un vainqueur entre l’Autriche et le Danemark ! Ces deux sélections ont bien débuté leur campagne de qualifications pour la Coupe du monde 2022 au Qatar. Les Autrichiens se sont imposés 3-1 contre les Iles Féroé après un nul 2-2 en Ecosse. Mais les Danois ont fait encore mieux avec un 2-0 en Israël et un 8-0 face à la Moldavie. Cette saison, les Danois comptent 70 % de victoires et n’ont été battu que par la Belgique, à deux reprises. L’Autriche aussi a 70 % de succès depuis septembre mais sa seule défaite a été concédée à domicile, contre la Roumanie (3-2). A mon avis, le Danemark a les armes pour ne pas revenir bredouilles de Vienne. Si j’ai eu le nez fin, vous triplerez votre mise.

Fiabilité : 35 %



Les autres options :

Nul entre l’Irlande du Nord et la Bulgarie (3.10)

Nul entre l’Arménie et la Roumanie (3.25)



Cote totale pour les trois nuls du jour : 32.74



