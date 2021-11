PRONOS PARIS RMC Le pari à domicile du 14 novembre – Coupe du Monde 2022

Notre pronostic : le Portugal bat la Serbie et C. Ronaldo marque (1.92)

Là encore il y beaucoup d’enjeux pour cette rencontre comptant pour le groupe A. Le Portugal et la Serbie compte le même nombre de point et sont assurés au minimum des barrages. C’est donc la qualification directe qui se joue entre ces deux sélections. Les Portugais bénéficient d’une meilleure différence de buts et doivent donc ne pas perdre pour conserver la première place. Les Serbes vont arriver avec le couteau entre les dents pour aller chercher la victoire à Lisbonne. Cependant la Seleçao est redoutable quand il s’agit de bien défendre et d’exploser en contre. Je la vois donc l’emporter. Evidemment je vous conseille de miser sur une réalisation de Cristiano Ronaldo qui sera motivé pour qualifier son pays. Un pari pour presque doubler la mise, coté à 1.92 !

Les autres options :

La Croatie bat la Russie et au moins deux buts dans la rencontre (1.84)

La Macédoine du Nord bat l’Islande et au moins deux buts (1.76)

L’Espagne bat la Suède et au moins trois buts (2.05)

La Grèce bat le Kosovo (1.63)

Cote totale des cinq paris à domicile : 20.78