PRONOS PARIS RMC Le pari à domicile du 27 mars Coupe du monde 2022 - Qualifications

Notre pronostic: la Russie bat la Slovénie (1.66)

Avantage aux Russes à domicile face aux Slovènes. Les deux sélections ont bien commencé leur campagne de qualification pour la Coupe du monde 2022 avec un succès 3-1 à Malte pour la Russie et une victoire 1-0 contre la Croatie. La Slovénie est certes invaincue cette saison mais n’a rencontré, notamment en déplacement, que deux équipes n’ayant guère de chances de disputer une grande compétition internationale: la Moldavie et le Kosovo. En Russie, la tâche des visiteurs risque d’être beaucoup plus compliquée. Alors banco sur un succès des favoris logiques !

Fiabilité : 60 %

L’autre option :

L’Irlande bat le Luxembourg (1.47)

Cote totale pour les deux paris à domicile du jour: 2.44

Pariez sur Russie - Slovénie ici