PRONOS PARIS RMC Le pari africain du 16 novembre – Coupe du Monde 2022

Notre pronostic : le Cameroun ne perd pas face à la Côte d’Ivoire et les deux équipes marquent (2.50)

Les Camerounais doivent absolument l’emporter chez eux pour cette ultime journée décisive. Avec un point de retard sur les Ivoriens ils n’ont plus le choix. La défaite lors du match aller pèse lourd dans la balance. Haller, énorme en club avec l’Ajax, avait inscrit un doublé pour permettre à la Côte d’Ivoire de l’emporter. Elle est donc maintenant en ballottage favorable et vient au Cameroun avec l’objectif de ne pas perdre. Cependant, à Yaoundé, je pense que les Lions indomptables ont l’avantage et je me couvrirais en misant sur le 1N. Je vois les deux équipes marquer pour cette rencontre. Un pari coté à 2.50 !

Les autres options :

La Tunisie bat la Zambie par au moins deux buts d’écart (1.88)

La Guinée Equatoriale s’impose en Mauritanie (1.96)

Le Nigéria bat le Cap Vert par au moins deux buts d’écart (2.05)

L’Algérie bat le Burkina Faso et au moins trois buts dans la rencontre (2.15)

Cote totale des cinq paris africains : 40.60