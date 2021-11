PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 11 novembre – Coupe du Monde 2022

Notre pronostic : l’Espagne s’impose en Grèce et les deux équipes marquent (3.60)

Seule la victoire compte ! L’Espagne doit aller chercher la première place. Il reste deux journées et la Roja a deux points de retard sur la Suède et il faut donc les trois points pour espérer éviter les barrages. Chose que la Grèce aimerait beaucoup aller chercher. Les Grecs ont quatre points de moins que les Espagnols et sont dans l’obligation de l’emporter pour garder toutes leurs chances. Cela va être compliqué. A l’aller ils avaient réussi à prendre un point en Espagne. Je pense qu’ils peuvent encore les embêter mais les joueurs de Luis Enrique se sont bien rassurés en Ligue des Nations en battant notamment l’Italie avant de tomber en finale contre la France. Je crois donc qu’ils vont s’imposer mais que la Grèce va marquer également pour une cote de folie de 3.60 !

