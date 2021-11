PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 12 novembre – Coupe du Monde 2022

Notre pronostic : l’Argentine s’impose en Uruguay sans encaisser de but et Messi ou Lautaro Martinez marque (4.00)

Les Uruguayens sont 5e et barragistes provisoires dans la zone Amérique du Sud. Ils présentent un bilan très équilibré de quatre victoires, quatre nuls et quatre défaites. Ils restent même sur deux revers consécutifs au Brésil (4-1) et en Argentine (3-0). Il faudrait stopper vite l’hémorragie mais cela me semble compliqué. La Celeste n’est plus au même niveau qu’elle ne l’a été lors des précédentes grandes compétitions et Edinson Cavani manque à l’appel. Je pense que l’Argentine a les armes pour s’imposer là-bas. L’Albiceleste est invaincue depuis le début de ces éliminatoires. Après la démonstration à l’aller, je vous propose de miser sur un succès de les Argentins vont l’emporter sans prendre de but et je vous conseille de parier sur une réalisation de Messi ou de Martinez pour un pari de folie coté à 4.00 !

Les autres options :

0-0 ou 1-0 entre l’Italie et la Suisse (3.45)

L’Autriche bat Israël et les deux équipes marquent (3.05)

Cote totale des trois paris de folie : 42.09