PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 27 mars Coupe du monde 2022 - Qualifications

Notre pronostic: l’Irlande bat le Luxembourg par un but d’écart (3.15)

Incroyable mais vrai ! L’Irlande n’a pas gagné une seule des ses neuf matches disputés cette saison: quatre nuls et cinq défaites ! Battu de justesse en semaine à Belgrade par la Serbie, les Irlandais doivent enfin renouer avec la victoire contre le Luxembourg, en progrès certes mais encore faible au niveau européen. Comme l’Eire éprouve des difficultés en attaque mais peut s’appuyer sur une bonne défense (hormis en Serbie). Les Luxembourgeois ont certes gagné au Monténégro et en Azerbaïjan mais les Irlandais sont supérieurs à ces deux sélections. Comme je vois peu de buts dans cette rencontre, je vous propose la victoire des Verts à Dublin, mais par un seul but d’écart (3.15). Le 1-0 (5.00) étant très tentant pour les téméraires qui souhaitent de jolies cotes.

Fiabilité : 35 %

