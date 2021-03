PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 28 mars Coupe du Monde 2022 – Qualifications

Notre pronostic: match nul entre l’Ukraine et la Finlande (3.45).

Rencontre bien plus équilibrée qu’on ne l’imagine ce dimanche entre l’Ukraine et la Finlande dans le groupe D. Surtout que les joueurs de Markku Kanerva savent eux aussi se montrer très solide. Ils restent d’ailleurs sur un match nul contre la Bosnie (2-2) avec un doublé de Teemu Pukki. Je suis convaincu que ce groupe vendra une nouvelle fois chèrement sa peau. Tout comme les Ukrainiens qui seront eux en pleine confiance après leur point ramené de France (1-1). Andreï Chevtchenko pourrait bien prévoir un nouveau plan pour faire déjouer son adversaire. Pour cela il pourra une nouvelle fois compter sur son duo en attaque composé de Roman Yaremchuk et Ruslan Malinovskyi. L’attaquant de l’Atalanta a déjà marqué 3 buts et délivré 4 passes décisives depuis la reprise de la Série A. C’est pourquoi je vous conseille de miser sur un partage des points entre l’Ukraine et la Finlande!

Les autres options :

Pas de vainqueur entre l’Arménie et l’Islande (2.85)

Pas de vainqueur l’Israël et l’Ecosse (3.20)

Match nul entre Gérone et Albacete (2.85)

Match nul entre Lugo et Sabadell (2.70)

Cote totale pour les cinq paris de folie: 242.11

Pariez sur Ukraine-Finlande ici.