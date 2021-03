PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 25 mars Coupe du monde 2022 - Qualifications

Notre pronostic: la Pologne s’impose en Hongrie (2.05)

Contre le gratin du football européen, les Polonais éprouvent encore des difficultés comme le montrent ses récents résultats face aux les Pays-Bas et l’Italie en Ligue des Nations: aucun point contre les Oranje et un seul contre les Azzurri. En revanche, dès que l’adversaire était d’un calibre inférieur, la Pologne du néo marseillais Arek Milik a fait le job. Cette saison, les hommes de Paulo Sousa ont dominé deux fois la Bosnie (2-1 et 3-0), la Finlande (5-1) et l’Ukraine (2-0). Avec un attaquant de niveau mondial comme Robert Lewandowski, cette sélection me semble tout à fait capable de bien débuter sa campagne de qualifications pour la Coupe du monde 2022 dans un groupe composé aussi de l’Angleterre, le grand favori. De son côté, a Hongrie semble avoir enfin retrouvé une bonne génération et n’a perdu qu’une rencontre cette saison, à Budapest face à la Russie (3-2), mais ses adversaires n’étaient pas de la même veine que ceux des Polonais (Turquie, Bulgarie, Islande et Serbie). Par ailleurs, en trente-quatre ans, la Pologne a affronté la Hongrie à huit reprises et s’est imposée cinq fois. Je vous conseillerais donc de parier sur une défaite hongroise à domicile pour essayer de doubler la mise.

Fiabilité : 50 %

L’autre option:

La Roumanie bat le Monténégro (1.90)

Cote totale pour les deux paris du jour : 3.89

