PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 27 mars Coupe du monde 2022 - Qualifications

Notre pronostic: le Portugal ne perd pas en Serbie et les deux équipes marquent (2.10)

Match piège pour le Portugal à Belgrade ! La Serbie n’a en effet perdu que deux rencontres sur onze cette saison, contre la Hongrie (1-0) et en Russie (3-1) mais a partagé les points à six reprises (Panama, République Dominicaine, Hongrie, Ecosse, Turquie deux fois) et a battu l’Irlande en ouverture des qualifications pour la Coupe du monde 2022 (3-2) après avoir dominé la Russie 5-0 en Ligue des Nations et gagné en Norvège 2-1 en amical. Quant au Portugal, il ne compte qu’une défaite contre la France (1-0) pour deux nuls et six victoires depuis septembre dernier. Pour leur entrée en lice en préliminaires de la Coupe du monde, les partenaires de CR7 ont vraiment souffert pour venir à bout de l’Azerbaïdjan (1-0). Dans ce conditions, jouer le N2 avec des buts de chaque côté me semble judicieux afin d’espérer doubler la mise.

Fiabilité : 50 %

L’autre option:

La Belgique ne perd pas en République Tchèque et les deux équipes marquent (1.98)

Cote totale pour les deux paris du jour : 4.16

Pariez sur Serbie - Portugal ici