PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 30 mars Coupe du Monde 2022 - Qualifications

Notre pronostic : le Portugal s’impose au Luxembourg sans encaisser de but et C. Ronaldo marque (1.86) !

On l’a laissé très énervé le numéro 7 portugais en Serbie. Après avoir vu un but valable refusé en fin de match par l’arbitre qui n’avait pas vu le ballon franchir entièrement la ligne, le capitaine de la Seleção en a jeté son brassard et est sorti du terrain avant le coup de sifflet final. Le Portugal a donc du se contenter d’un nul à Belgrade (2-2). Une frustration qu’il faudra tenter de gommer au Luxembourg aujourd’hui. Attention tout de même à cette sélection qui vient de gagner en Irlande (0-1). Pas d’excès de confiance à avoir donc pour les Portugais qui, avant le nul en Serbie, ont eu toutes les peines du monde pour s’imposer face à l’Azerbaïdjan (1-0). Je les vois quand même gagner sans encaisser de but avec une réalisation de Cristiano Ronaldo qui aura très envie de voir son nom sur le tableau d’affichage. Un pari du jour coté à 1.86 !

Les autres options :

La Belgique s’impose par au moins 4 buts d’écart face à la Biélorussie (2.25)

Les Pays-Bas gagnent par au moins 5 buts d’écart contre Gibraltar (1.88)

Cote totale des trois paris du jour : 7.87