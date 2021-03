PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 31 mars Coupe du monde 2022 - Qualifications

Notre pronostic: la France gagne en Bosnie et Antoine Griezmann marque (2.40)… s’il joue

Loin d’être brillants contre l’Ukraine et au Kazakhstan, les Bleus sont cependant en tête de leur groupe après deux journées de qualifications pour la Coupe du monde 2022 avec quatre points. Pour que le bilan des trois premiers matches soit satisfaisant, la France doit impérativement gagner en Bosnie comme elle l’a déjà fait en 2006 (2-1) et en 2010 (2-0). La mission n’a rien d’impossible car la Bosnie traverse une période très délicate. Cette saison, les partenaires de Dzeko et Pjanic n’ont toujours pas remporté la moindre rencontre (quatre nuls et six défaites en dix matches). Déjà battus à domicile par la Pologne, l’Italie, l’Irlande du Nord et l’Iran, ils risquent de souffrir contre des Français redoutables en déplacement depuis septembre: quatre victoires sur quatre (au Portugal, en Suède, en Croatie et au Kazakhstan), six buts marqués et un seul encaissé ! Si Antoine Griezmann est titularisé par Didier Deschamps, je le verrais bien une nouvelle fois marquer comme face à l’Ukraine, ce qui lui permettrait de passer devant David Trézéguet avec 35 réalisations en Bleu. Si l’attaquant du Barça est mis au repos à Sarajevo, optez pour la victoire des champions du monde avec but de Mbappé (2.20).

Fiabilité : 50 %

