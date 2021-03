PRONOS PARIS RMC Le pari extérieur du 27 mars Coupe du monde 2022 - Qualifications

Notre pronostic: la Belgique s’impose en République Tchèque (1.68)

Hormis lors de sa défaite en Angleterre 2-1, la Belgique a réalisé une première partie de saison remarquable avec sept victoires et un nul contre la Côte d’Ivoire à Bruxelles. A l’extérieur les Belges ont remporté deux rencontres sur trois et avec la qualité de leur effectif, dans toutes les lignes, ils sont tout à fait capables de s’imposer à Prague contres des Tchèques sur courant alternatif cette saison (six victoires contres des équipes faibles), trois défaites ,en Allemagne et face à l’Ecosse (deux fois) pour aucun nul. Sur le papier, il n’y a pas photo entre les deux sélections. Aux Diables Rouges de le prouver sur le terrain ! La mission des Belges n’a rien d’impossible. Foncez !

Fiabilité : 60 %

