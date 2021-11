PRONOS PARIS RMC Le pari football d’Eric Di Meco du 16 novembre – Coupe du Monde 2022

Notre pronostic : l’Argentine bat le Brésil (2.30)

Gros match à suivre dans ces éliminatoires même s’il ne sera pas déterminant. Le Brésil est d’ors-et-déjà qualifié pour la Coupe du Monde au Qatar après sa victoire face à la Colombie grâce à un but de Lucas Paqueta. L’Argentine, elle, n’en est plus très loin. L’Albiceleste pourrait même l’être dès cette nuit en fonction des résultats de l’Uruguay, du Chili et des Colombiens. Face à des joueurs auriverde tranquilles, je vois les Argentins s’imposer chez eux. C’est toujours un match spécial entre ces deux sélections mais la saison est encore longue et il faut aussi préserver les joueurs dès qu’on le peut. Je me dis que le Brésil va faire tourner son effectif et qu’on devrait voir des habituels remplaçants débuter cette rencontre. Je vous conseille donc de miser sur le succès de l’Argentine pour une cote de 2.30 !

