PRONOS PARIS RMC Le pari football de Coach Courbis du 13 novembre – Coupe du Monde 2022

Mon pronostic : la France bat le Kazakhstan 1-0, 2-0 ou 3-0 et Mbappé marque (4.70)

Une victoire et les Bleus seront qualifiés pour le Qatar. Si tout se passe bien et que les Français sont sérieux cela devrait être le cas ce soir au Parc des Princes. Deschamps pourra compter sur ses trois attaquants stars : Benzema, Griezmann et Mbappé. Ce trio devrait être aligné ce soir comme lors de la Ligue des Nations. Je pense que pour cette rencontre, il faut surtout ne pas prendre de but. La défense se doit de se montrer performante et solide. Qui plus est dans ce nouveau dispositif (3-5-2). Je vois le France ne pas prendre de buts. Je vous propose donc ce succès par 1–0, 2-0 ou 3-0. Pour faire gonfler la cote, je rajouterais le but de Kylian Mbappé. L’attaquant du PSG porte son club depuis le début de saison. Je crois qu’il va s’illustrer encore avec l’équipe nationale.

