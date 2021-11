PRONOS PARIS RMC Le pari football de Rolland Courbis du 11 novembre - Coupe du Monde 2022

Mon pronostic : l’Espagne ne perd pas en Grèce et les deux équipes marquent (2.10)

Voilà un match important dans la course aux qualifications pour la Coupe du Monde 2022 ! L’Espagne est dans une position assez indélicate, car dans l’obligation de gagner pour s’offrir une potentielle finale contre la Suède lors de la dernière journée du groupe B. Attention au match piège pour la Roja, qui avait concédé le nul contre son adversaire du soir à l'aller (1-1). De plus, si la Grèce est inférieure sur le papier, elle joue aussi pour arracher un ticket pour le Qatar. Les Grecs sont, en effet, troisièmes, à quatre points des Espagnols, et peuvent espérer jouer les barrages. Je vois quand même les joueurs de Luis Henrique au-dessus mais capables d’une contre-performance. C’est pourquoi je miserais sur l’Espagne qui ne perd pas et les deux équipes qui marquent. Un pari qui vous permettrait de plus que doubler votre mise (2.10).

