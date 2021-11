PRONOS PARIS RMC Le pari football de Rolland Courbis du 16 novembre – Coupe du Monde 2022

Mon pronostic : La France s’impose en Finlande, Mbappe buteur (2.10)

C’est le dernier match de l’année pour l’équipe de France. Les Bleus vont jouer libérés après avoir obtenu leur billet pour le Qatar samedi soir contre le Kazakhstan. Didier Deschamps semble, de plus, vouloir faire tourner l’effectif et jouer avec une configuration particulièrement défensive. Attention à la Finlande qui n’a pas encore validé sa seconde place du groupe et n’est donc pas encore assuré de disputer les barrages. Les Finlandais auront à cœur de livrer un gros match et de jouer le tout pour le tout. Malgré cela, je vois la France l’emporter dans une rencontre assez serrée. C’est pourquoi je miserais sur un succès des Bleus avec moins de 3,5 buts dans la rencontre (2.10).

