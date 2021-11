PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 14 novembre – Coupe du Monde 2022

Notre pronostic : la Macédoine du Nord bat l’Islande (1.50)

Impressionnants en Arménie, avec une large victoire (0-5), les Macédoniens ont leur destin entre les mains pour conserver leur deuxième place synonyme de barrages. Il leur faudrait s’imposer pour ne pas que la Roumanie ne passe devant. Les Roumains se déplacent au Liechtenstein et devrait logiquement prendre les trois points. C’est pour cela que je pense que la Macédoine du Nord va se montrer sérieuse et l’emporter. L’Islande n’est plus aussi redoutable qu’avant. En témoigne les performances des Islandais dans ce groupe J avec deux victoires, trois nuls et quatre défaites. Le match aller entre ces deux sélections avait débouché sur un score de parité (2-2). Cette fois je pense que la Macédoine du Nord va gagner chez elle et accéder aux barrages (1.50) !

Les autres options :

La Slovaquie s’impose à Malte (1.40)

La Croatie ne perd pas face à la Russie et au moins un but (1.21)

La Slovénie bat Chypre (1.24)

L’Allemagne s’impose en Arménie et au moins deux buts (1.23)

La Roumanie s’impose au Liechtenstein et au moins deux buts (1.22)

La Grèce ne perd pas au Kosovo et au moins un but (1.26)

Cote totale des sept paris sûrs : 5.96