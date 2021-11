PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 15 novembre – Coupe du Monde 2022

Notre pronostic : la Suisse bat la Bulgarie et au moins trois buts (1.30)

Toujours dans ce groupe C, la Suisse pourrait se qualifier en ne gagnant pas ce soir mais même en cas de victoire, cela dépendra du résultat de l’Italie. Pour mettre la pression il faut évidemment que les Suisses aillent chercher le succès face à une équipe beaucoup plus faible. Lors du match aller, la Nati s’est tranquillement imposée à Sofia trois buts à un en marquant trois fois entre la 7e et la 12e minute de jeu. Une victoire rapidement acquise donc. Il faudra refaire le même coup en allant chercher l’écart le plus important possible car, en cas de carton, combiné à un petit succès de l’Italie, les Helvètes pourraient leur passer devant. C’est pourquoi il me semble que c’est un pari sûr que de miser sur la victoire de la Suisse avec au moins trois buts dans la rencontre.

