PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 16 novembre – Coupe du Monde 2022

Notre pronostic : l’Ukraine ne perd pas en Bosnie et au moins un but dans la rencontre (1.30)

L’Ukraine n’a pas dit son dernier mot dans ce groupe D, celui de l’équipe de France. Les Ukrainiens ont deux points de retard sur les Finlandais, 2e, et peuvent donc accéder aux barrages en cas de victoire. Si la Finlande tient le nul face aux Bleus, il faudra surveiller la différence de but voire la meilleure attaque entre ces deux sélections. L’Ukraine doit donc se montrer offensive pour ce duel en Bosnie. Les hommes de Shevchenko n’ont jamais perdu dans ces éliminatoires et c’est pourquoi je miserais sur le fait qu’ils ne perdent pas pour un pari sûr. Je ne vois pas de score nul et vierge et donc je rajouterais le fait qu’il y ait au moins un but dans la rencontre. Un pari coté à 1.30 et idéale pour entrer dans un combiné.

Pariez sur Bosnie – Ukraine ici !

Les autres options :

Au moins deux buts entre la Finlande et la France (1.24)

La Turquie ne perd pas au Monténégro et au moins un but (1.24)

La République Tchèque bat l’Estonie et au moins trois buts dans la rencontre 1.38)

La Lettonie s’impose à Gibraltar (1.34)

L’Uruguay ne perd pas en Bolivie (1.30)

Cote totale des six paris sûrs : 4.77