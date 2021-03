PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 27 mars Coupe du monde 2022 - Qualifications

Notre pronostic: les Pays-Bas battent la Lettonie par au moins trois buts d’écart (1.31)

Après leur surprenante défaite 4-2 en Turquie, les Pays-Bas doivent très vite réagir et si possible avec la manière contre une faible équipe de Lettonie. Les Néerlandais possèdent les joueurs capables de faire une différence substantielle face à des Lettons qui n’ont battu qu’Andorre cette saison et été tenus en échec par les Iles Féroé à deux reprises, à Malte et contre Andorre à domicile. Plus qu’une grande victoire des Pays-Bas, assez irréguliers, j’imagine plutôt une lourde défaite de la Lettonie. Alors que je vous conseille de parier sur un succès des Bataves par au moins trois buts d’écart, surtout si Memphis Depay est dans un grand jour.

Fiabilité : 80 %

Les autres options :

La Biélorussie bat l’Estonie (1.26)

La Croatie bat Chypre par au moins deux buts d’écart (1.42)

La Slovaquie bat Malte par au moins deux buts d’écart (1.42)

Plus de 2,5 buts lors de Monténégro – Gibraltar (1.36)

Cote totale pour les cinq paris sûrs : 4.53

