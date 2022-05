PRONOS PARIS RMC Le pari tennis de Christophe Paillet du 29 mai - Roland Garros

Mon pronostic : Alcaraz break d'entrée et gagne en moins de 33 jeux contre Khachanov (3.90)

Carlos Alcaraz a déroulé face à Korda au troisième tour et s'est rassuré après une rencontre très compliquée face à son compatriote Albert Ramos. Il n'était pas passé loin de la correctionnelle en sauvant une balle de match. Maintenant son tournoi semble lancé et je le vois s'imposer facilement contre Khachanov. Le Russe aime jouer ici à Roland Garros mais il a eu du mal lors de ses trois premières rencontres contre Borges, Dellien et Norrie. Cette victoire face au Britannique est très belle mais Alcaraz est deux voire trois crans au dessus. Je miserais donc sur le succès de l'Espagnol en moins de 33 jeux et comme je pense qu'il va démarrer fort, je rajouetrais le fait qu'il breake d'entrée le Russe. Un MYMATCH coté à 3.90 !

