PRONOS PARIS RMC Les paris à domicile du 28 mars Coupe du Monde 2022 – Qualifications

Notre pronostic: le Danemark gagne sans encaisser de but contre la Moldavie (1.95).

Pour cette rubrique je vous propose aujourd’hui de vous concentrer sur le groupe F avec cette rencontre normalement à sens unique entre le Danemark et la Moldavie. Tout va bien pour les hommes de Kasper Hjulmand qui sont parfaitement rentrés dans ces qualifications en s’imposant en Israël (2-0) avec notamment un but de Martin Braithwaite. Dans le secteur offensif cette équipe peut aussi compter sur Christian Eriksen ou encore Yussuf Poulsen. La mission s’annonce donc quasi-impossible pour les Moldaves qui viennent eux de concéder le nul contre les Îles Féroé (1-1). C’est pourquoi je vois le Danemark s’imposer sans encaisser de but contre la Moldavie!

Les autres options :

La Suisse s‘impose par au moins quatre buts d’écart contre la Lituanie (2.20)

L’Autriche s’impose par au moins trois buts d’écart contre les Îles Féroé (1.60)

La Macédoine du Nord s’impose par au moins trois buts d’écart contre le Liechtenstein (1.90)

Tenerife bat Las Palmas (1.90)

Cote totale pour les cinq paris à domicile: 24.78

Pariez sur Danemark-Moldavie ici.