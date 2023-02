PRONOS PARIS RMC Les paris sur Liverpool – Real Madrid du 21 février – Ligue des Champions

Notre pronostic : le Real Madrid ne perd pas à Liverpool et Benzema, Vinicius ou Salah buteur (2.00 via MYMATCH)

Difficile de pronostiquer cette rencontre, remake de la finale de la saison dernière. Liverpool, en grandes difficultés cette saison, semble aller mieux avec deux victoires de suite contre Everton (2-0) et à Newcastle (2-0). En Ligue des Champions les Reds avaient terminé 2e de leur poule derrière le Napoli. Le groupe était peu relevé avec les Rangers et l’Ajax. Le Real Madrid est sur une série de quatre succès d’affilée et a tous les atouts pour ne pas sortir défait de ce duel à Anfield. Je pense que l’on verra un très gros match. Je miserais sur le fait que le Real ne perde pas et pour faire gonfler la cote je vous propose de jouer un but de Benzema, Vinicius ou Salah (2.00) !

Les autres pronostics sur Liverpool – Real Madrid :

Le pari de folie : le Real Madrid gagne à Liverpool (3.10)

Le pari sûr : le Real marque au moins un but (1.27)

Le buteur : Karim Benzema (2.25)

Autre MyMatch : le Real ne perd pas, Benzema ou Salah marque et au moins deux buts (2.55)

