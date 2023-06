"Dans la tête de Moundir" débarque enfin !

Les équipes de Winamax dévoileront à patir de demain le tout premier épisode de "Dans la tête de Moundir".

N'est pas Madame Irma qui veut ! La direction de Winamax, elle, va sans doute devoir confesser ses talents de voyance dans les prochaines heures. Car à partir de demain, le géant du poker français mettra en ligne chaque semaine (et ce jsuqu'à la fin du mois de juin) un épisode de Dans la tête de... Moundir ! En octobre dernier, à l'occasion du WPO Bratislava, les équipes de la plus célèbre saga poker prenaient le pari de braquer leurs objectifs sur l'aventurier le plus célèbre des tapis verts. Ces nouveaux volets inédits de la série tombent à point nommé après les 2 belles performances de Moundir à Marrakech et Chypre pour près de 200.000$ de gains.

"Ces épisodes raviront les assidus de la série"

“C’est son enthousiasme, sa passion pour le poker et son engagement auprès de la communauté du poker amateur qui nous ont convaincu de suivre Moundir dans ce programme. Ses récents résultats n’ont fait que confirmer que ce choix était judicieux. Ces épisodes raviront les assidus de la série et permettront de faire découvrir le poker à un nouveau public via la personnalité aussi attachante que déterminée de Moundir" communiquent les équipes de Winamax.

Rendez-vous est donc pris demain sur les différentes plateformes de Winamax pour suivre la dissection "pokeristique" de l'animateur du RMC Poker Show.