Eric Souvay roi de Paris

Eric Souvay remporte le Main Event de l'UDSO Masters organisé au Club Circus. Il empoche 68.600€ pour sa performance.

Qu'il est "compliqué" actuellement dêtre joueur de poker tant l'offre de tournois est étendue en France et à l'étranger. Il y a encore quelques heures, le choix cornélien de l'amateur de cartes allait de Prague (festival EPT) à Las Vegas (WPT World Championship) en passant par Paris. La capitale française accueillait cette semaine l'UDSO Masters (Main Event à 1.100€) au sein du Club Circus. L'établissement parisien de la Porte d'Auteuil aura finalement su tirer son épingle du jeu avec un score largement honorable de 370 entrées pour un prizepool de 355.200€.

"Là j'ai plein d'émotions"

Si 47 joueurs sont finalement entrés dans l'argent, la plus grosse partie du gateau est revenue à Eric Souvay. 4ème du Winamax Poker Tour en 2014 (sa plus belle performance jusqu'ici avec un gain de 36.000€), il ajoute ainsi une chèque de 68.600€ à son escarcelle. "Là, on est bien. J'ai terminé 18e du Mystery Bounty à 550€ dimanche et quand j'ai été éliminé, je suis allé m'inscrire sur le Main et j'ai fini le Day 1A avec 340 000 jetons. Après, tout s'est bien passé jusqu'à la table finale où je suis descendu très bas. J'ai eu les bons coups au bon moment, comme quand j'ai passé AQ à tapis face à Sofiane avec AK. Là j'ai plein d'émotions. Grâce à ça, on ira faire les tournois à la rentrée ici au Club Circus et à l'EPT !" confiait-il à Club Poker à l'issue de son sacre.

Le High Roller pour Thomas Nibaudeau

Face à lui en head's-up, Sofiane Drissi se contente des 46.440€ promis à la deuxième place tandis que Mohamed Kechiche complète le podium pour 32.300€. La victoire sur le High Roller à 2.200€ est revenue à Thomas Nibaudeau pour 26.880€ devant Mathieu Selides (runner-up pour 16.800€).