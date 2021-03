Hellmuth Vs Negreanu : Rendez-vous le 31 mars

Quelques semaines après son duel perdu face à Doug Polk, Daniel Negreanu remet ça en défiant Phil Hellmuth. Les 2 amis qui comptent 21 bracelets WSOP à eux 2 s'affronteront à partir du 31 mars prochain.

Comme des boxeurs, ils sont prêts à entrer sur le ring pour en découdre. Et la mise "aux poings" aura finalement lieu le 31 mars prochain. L'immense Phil hellmuth s'apprête à affronter la légende canadienne Daniel Negreanu. Quelques semaines après son duel perdu face à Doug Polk avec 25.000 mains disputées et une perte nette de 1.2 million de dollars, le KidPoker retrouve l'arène plus motivé que jamais à renflouer les caisses face à son meilleur ennemi, Phil hellmuth.

Le duel sera à suivre sur PokerGo

Le "combat pokeristique" intitulé "High Stakes Duel" sera d'abord disponible une trentaine de minutes sur Youtube tandis que la suite du clash sera retransmis par le site payant PokerGo. Les règles du duel sont déjà connues : Lors du premier volet, chaque joueur misera 50.000$, puis le perdant pourra demander un 2e duel (les enjeux doublent) sachant que ceux-ci pourront se poursuivre 8 fois avec un prizepool potentiel de 12,8 millions de dollars. Si les spectateurs en salivent d'avance, une vidéo promotionelle alléchante a été mise en ligne.

La vidéo promotionelle du duel Negreanu / Hellmuth