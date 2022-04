Inarrêtable Mehdi Chaoui

Quelques semaines après s'être imposé sur l'APO 2500 pour 155.000€, Mehdi Chaoui vient d'ajouter 2 belle lignes à son palmarès après un incroyable weekend au Paris Elysées Club avec une victoire et une 2ème place synonymes de plus de 46.000€ de gains.

Depuis qu'il a l'aval de son père, Mehdi Chaoui est un joueur transformé ! Voilà des mois que le jeune marocain, étudiant à Dauphine, est bien plus à l'aise cartes en mains que sur les bancs de l'université. Lorsqu'il réalise son 1er ITM à Cannes en 2019 (23ème du Wonder 8 pour 1.650€), le poker le pique. S'en suit un chemin ou les embuches sont souvent évitées, une place de runner-up en février 2020 sur l'Opener du WPT Paris (29.746€) et une victoire sur porte d'Auteuil (vainqueur du 500 du Circus pour 15.130€).

La montée en puissance de Mehdi Chaoui

2021 est une nouvelle étape. N'en déplaise à ses parents au Maroc, sa passion pour le poker et le sérieux qu'il y met portent leurs fruits. Après un nouveau podium au club montmartre (2ème du HR du All Poker Open pour 40.520€), Mehdi Chaoui décroche le graal 5 mois plus tard au sein du club du 18ème arrondissement en remportant l'Apo 2500 pour 155.000€. Ce weekend, le génie précoce a encore frappé en moins de 24 heures. Runner-up du premier tournoi du Paris Elysées Club (Deepstack 1.000€) samedi pour 21.400€, il a enchaîné avec une victoire sur le 2.000 du même club pour 26.000€ la nuit dernière (Arnaud Peyroles runner-up pour 16.500€). Sacré weekend parisien à près de 47.000€ ! GG !