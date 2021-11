WSOP : Romain Lewis décroche le graal

À 26 ans, Romain Lewis, Team Pro Winamax, remporte son premier bracelet WSOP. Le jeune bordelais apporte au clan tricolore la 29ème breloque de son histoire.

Expéditif, comme le nom du tournoi pouvait l'indiquer ! En seulement 2 heures de temps cette nuit, Romain Lewis a réglé l'affaire en table finale de l'event #76 Super Turbo Bounty No-Limit Hold'em (freezeout) à 10.000$ des WSOP. A seulement 26 ans, et après avoir longtemps suivi les traces de Raymond Poulidor avec 3 podiums dont 2 deuxièmes places en 2018 à Las Vegas, le bordelais décoche enfin le sacre tant convoité aux World Series of Poker. Pour sa performance, le jeune pilier du Team Winamax empoche un chèque de 463.885$ mais surtout un bracelet de champion du monde de poker (4ème bracelet tricolore dans cette édition 2021 des WSOP), ce graal que certains joueurs espèrent toute une vie sans jamais y parvenir.

29ème bracelet français de l'histoire

Opposé en table finale à quelques pointures du circuit mondial comme Stephen Chidwick (3ème pour 200.598$), Dario Sammartino (6ème pour 76.442$) ou encore Yevgeniy Timoshenko (7ème pour 57.489$), Romain Lewis, conscient de sa performance, s'est confié après avoir été célébré par un rail français en ébulition ! "Ça fait plaisir, enfin ! Cette fois, il ne m'a pas échappé. À chaque fois, j'étais content de mes résultats... mais à chaque fois, je me disais aussi que c'était vraiment dur de gagner un bracelet en fait. Là, c'est bon, je peux enfin ajouter ce petit bijou à ma coloc de Wimbledon. Ivan Deyra, Jeremy Saderne, moi : ça commence à faire quelques-uns tout ça. On a quand même bien vibré sur cette finale, c'est ça le Turbo, j'adore, ça se joue à pas grand-chose. Et maintenant, j'avoue que vais pouvoir chill sur cette fin de WSOP !".