Yoh_Viral fait le plein à Las Vegas

Cette semaine à Las Vegas, Johan "Yoh_Viral" Guilbert s'est hissé en table finale de 2 tournois à 10.000$ et 25.000$ pour un bénéfice net de 139.500$.

Depuis un mois, plus une semaine ne passe sans qu'un joueur français ne performe aux Etats-Unis ! Alors, sans doute "chagriné" de voir ses compatriotes Arthur Conan (vainqueur du Super High Roller de l'Aria piur 713.000$ puis 10ème du Main event du WPT du même festival quelques jours plus tard pour 111.000$) et Sonny Franco (Chipleader à 6 joueurs restants du Main Event du WPT, déjà assuré de 261.000$ de gains) récolter les honneurs du poker tricolore à Miami il y a une dizaine de jours, Yoh_Viral s'est décidé à prendre la relève à Las Vegas.

2 tournois et plus de 170.000$ de gains

Le roi des réseaux sociaux, suivi par près de 60.000 abonnés, s'est d'abord offert une belle 2ème place sur un High Roller de l'Aria, encaissant ainsi un joli chèque de 107.000$. Mais loin d'être rassasié, le résident maltais a enchainé avec un autre tournoi, plus cher encore. Inscrit sur le High Roller à 25.000$ du même casino, Yoh_Viral a conclu son beau parcours au 4ème rang, juste derrière Daniel Negreanu, ajoutant 67.500$ à compte en banque. Une semaine à plus de 170.000$...