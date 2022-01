"Zidane au PSG au plus tard en juin 2022", la prédiction de Daniel Riolo

Après le coup Messi, l'éditorialiste de RMC a récidivé ce jeudi soir dans l'After Foot.

Il avait déjà surpris son monde en annonçant au coeur de l'hiver, la possible arrivée de Messi au PSG. "Il y a ds choses que je ne peux pas, révéler, mais c'est un peu plus qu'une intime conviction", avait expliqué Daniel Riolo dans l'After du 4 décembre 2020, 8 mois, donc avant l'arrivée surprise et express de Messi au PSG, au début du mois d'août.

On écoute donc d'une autre oreille la nouvelle prédiction de Daniel Riolo ce jeudi dans l'After. La sortie se passe dans une chronique humoristique du sémillant Jimmy Braun, que les habitués de l'After connaissent bien. Et dans cette séquence où il compare Daniel Riolo à Elon Musk, rien que ça, l'éditorialiste de l'After ne se démonte pas. "On peut toujours faire plus. Qu'est-ce que tu veux, que je t'annonce Zidane au PSG? Allez. Juin au plus tard. Juin 2022. Et je n'exclus pas qu'il dirige Mbappé au PSG."

la fragilité de Pochettino et les envies de Didier Deschamps

Une prédiction qui a déjà fait le tour de la planète foot jusqu'à se retrouver en une d'El Mundo Deportivo, Marca...

Il faut dire que l'hypothèse d'une arrivée de Zidane au PSG est loin d'être aberrante et a souvent été discutée, particulièrement au vu de la fragilité du statut de Mauricio Pochettino et des envies de Didier Deschamps de continuer à la tête des Bleus encore quelques années. Le PSG, qui sait depuis les épisodes Emery et Tuchel qu'il a besoin d'un coach à l'aise pour gérer les stars apparaît dès lors comme une destination presque "naturelle" pour le natif de Marseille. Au plus tard en juin 2022?