Mercato: Messi a dit oui au PSG

Au lendemain de l'annonce de son départ du Barça, Lionel Messi a dit oui au PSG. S'il n'y a pas encore d'accord entre le club parisien et le meneur de jeu, son arrivée se précise.

La grosse opération de l'été gagne en concret. Il n'y a pas encore d'accord mais Lionel Messi a informé le PSG de sa volonté de jouer au club la saison prochaine. Au club parisien, désormais, de trouver l'équilibre budgétaire pour réussir à faire le deal. Il est question d'un contrat de deux ans, plus une en option.

Le volte-face du Barça pour sa prolongation

Tout va très vite dans ce dossier, au lendemain de l'annonce du départ de l'Argentin du Barça. Alors que tout semblait bouclé pour voir le meneur de jeu prolonger au FC Barcelone, tout a volé en éclats compte tenu des difficultés financières du club. Le président barcelonais Joan Laporta s'en est expliqué ce vendredi matin. Et reconnaissait déjà une possible signature du sextuple Ballon d'or au PSG.

"Il faut demander à Leo Messi et son agent (son père, ndlr), je ne peux pas parler de cela, estimait Joan Laporta. C'est le meilleur joueur du monde et la logique veut qu'il ait des offres." Le PSG était le mieux placer pour convaincre le joueur de 34 ans. Quelques heures plus tard, l'hypothèse prend de plus en plus d'ampleur.

Pochettino: "Le club travaille"

En conférence de presse ce vendredi, avant le premier match de la saison du PSG en Ligue 1 samedi (à Troyes), Mauricio Pochettino n'a pas échappé aux questions sur Lionel Messi. Alors que des médias anglais et argentins évoquaient plus tôt un coup de fil passé par le joueur au technicien du PSG, le manager est resté prudent.

"Nous sommes concentrés sur le début de la saison. En parallèle, le club travaille discrètement mais fortement pour améliorer l’équipe afin d’atteindre les objectifs fixés pour cette saison, a expliqué l’ancien défenseur du PSG. C’est un joueur pour lequel nous savons tous ce qui est arrivé jeudi (l’annonce du départ de Messi du Barça, ndlr), je ne vais pas dire le contraire. Mais je crois que nous sommes concentrés sur le fait de gagner contre Troyes, de faire un bon match et de bien débuter la saison. En parallèle, Leonardo et notre président travaillent pour améliorer l’équipe."