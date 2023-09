Tennis: Arthur Fils, "le Français qui a le plus de potentiel" pour briller selon McEnroe

Dans un entretien exceptionnel diffusé dans l'émission "Bartoli Time" ce dimanche sur RMC, John McEnroe s'est livré sur le tennis français. L'Américain explique notamment suivre de près l'évolution d'Arthur Fils, le joueur tricolore "qui a le plus de potentiel" selon lui.

Il n'a certainement pas perdu son franc-parler. Ce dimanche, l'une des légendes du tennis, John McEnroe, a accordé un entretien exclusif à Marion Bartoli dans son émission "Bartoli Time" sur RMC. L'Américain de 64 ans a notamment livré son regard sur le niveau du tennis français actuel, non sans évoquer la disette tricolore sur les tournois du Grand Chelem.

"Cela fait depuis 1983 que vous attendez, quand Yannick (Noah) a remporté Roland-Garros. C'était un peu une période magique. Je sais qu'ils adorent le tennis en France ils sont très passionnés. Et ce doit être frustrant d’avoir eu des joueurs comme Monfils qui aurait pu gagner un tournoi majeur, ou Tsonga qui a été si proche ou encore Richard Gasquet, qui était un joueur très solide. Je me souviens des images de lui avec Rafa (Nadal), Richard allait devenir la prochaine superstar mais ce n’est pas arrivé", analyse-t-il avant de livrer son pronostic sur la prochaine pépite du tennis tricolore.

"Il fait du bon boulot, il est le plus jeune mec dans le top 50 à l'ATP"

Et pour celui reconnu pour son style de jeu offensif - et ses joutes verbales avec les arbitres - il y a un nom qui semble ressortir du lot. "De tous les gars que j’ai vu, je préfère Arthur Fils. Je pense encore qu’il y a de solides joueurs en France mais je pense que Fils est quelqu’un qu’il faut surveiller. C’est le mec qui le plus de potentiel pour devenir un grand joueur. Il apprend ce que c’est d’être un professionnel mais il fait du bon boulot, il est le plus jeune mec (19 ans) dans le top 50 au classement ATP."

McEnroe conclut en faisant le parallèle avec son pays, les Etats-Unis, également à la recherche d'un cador. "Ce serait un bon coup de boost évidemment de voir un top joueur français faire quelque chose. C’est comme chez nous, on a besoin d’un Américain qui casse tout."