Roland-Garros: "Ça a changé ma vie", Noah raconte l'impact de son sacre en 1983

Yannick Noah a expliqué ce lundi dans le Super Moscato Show sur RMC comment sa victoire à Roland-Garros en 1983 avait transformé sa carrière de sportif et sa vie. Le dernier joueur tricolore titré en simple chez les hommes est revenu sur ce grand moment et ses conséquences au quotidien.

Malgré 18 engagés sur la ligne de départ, aucun représentant français n'a réussi à se qualifier pour le troisième tour du tournoi de Roland-Garros cette année, et Yannick Noah devra donc encore patienter avant de voir un compatriote lui succéder au palmarès du Grand Chelem parisien. En ce 5 juin, jour du 40e anniversaire de son sacre, le dernier joueur tricolore titré porte d'Auteuil a partagé sa fierté au micro de RMC.

"Je pense que c’est bien qu’on le fête tous les dix ans de toute façon. Je trouve pour l’instant qu’il n’y avait pas eu grand-chose. Le fait qu’il y ait Gilles Moretton à la Fédération ou Amélie Mauresmo comme directrice du tournoi, des amis, ils se sont dit que l’autre (Yannick Noah lui-même, ndlr) cela fait trois palu' qu’il se chope, il va falloir faire un truc avant qu’il casse sa pipe, a plaisanté l’ancien joueur de tennis français dans le Super Moscato Show. C’est agréable. Il y a un peu un côté jubilé. C’est très sympa et franchement j’étais très touché car ils ont mis le paquet. Mes gosses sont là en ce moment, mes petits sont là donc c’était très cool et je suis très content."

"C’est un moment où le pays a vibré"

Heureux d’avoir reçu un bel hommage de la part de la FFT pour l’anniversaire de son titre à Paris, Yannick Noah a ensuite expliqué comment ce succès avait bouleversé sa carrière et plus généralement son quotidien.

"Cela a changé ma vie déjà en tant que sportif car il y a une très grosse visibilité. Et après dans mon deuxième métier (celui de chanteur) il y a aussi une très grosse visibilité. C’est vrai que c’est un moment qui a compté pour les autres, beaucoup pour moi évidemment mais surtout à travers les autres. C’est un moment où le pays a vibré comme moi quand, en tant que fan de sport des moments m’ont fait vibré. Oui ce sont des moments qui comptent et forcément quand tu rencontres les protagonistes cela fait quelque chose. Aujourd’hui c’est particulier parce que l’on en parle beaucoup. Mon quotidien c’est que les gens se rappellent encore de ce jour où j’ai gagné et cela crée un lien. C’est un truc d’affection, c’est joli. C’est beaucoup car quand tu gagnes c’est pour ta gueule mais aussi pour les gens."

Noah veut enfin voir un Français lui succéder

Dernier vainqueur français chez les hommes, Yannick Noah a reconnu qu'il ne voulait pas voir un compatriote lui succéder trop rapidement. Mais depuis son titre en 1983, seul Henri Leconte a atteint la finale du tournoi en 1988.

"Je le dis, je l’ai dit à Henri (Leconte) quand il a joué contre Mats Wilander en finale cinq ans après… J’ai appelé tous les sorciers en leur disant de tout faire pour ne pas qu’il gagne, a encore raconté sur le ton de la blague Yannick Noah. Je lui ai dit. Cela ne m’a pas empêché de le sélectionner en finale de Coupe Davis quelques années plus tard quand personne n’en voulait. On a gagné la Coupe Davis c’était un moment extraordinaire. C’est vrai que l’on est compétiteur, c’est un sport individuel et c’est vrai que cinq ans après je n’avais pas du tout envie qu’un Français gagne."

Sauf que depuis, aucun joueur tricolore ne s’est imposé à Roland-Garros chez les hommes. Pire, aucun n’a réussi à se qualifier pour le troisième tour cette année. Une terrible disette que Yannick Noah rêve rapidement de voir s’achever. "Maintenant cela fait 40 ans et c’est vrai que cela ne me dérangerait pas. Au contraire, cela me ferait plaisir de remettre la coupe à un jeune Français. Mais bon, en ce moment c’est un peu compliqué."