Double Contact: "Ce serait une dinguerie", Ngapeth rêve d’être porte-drapeau aux JO de Paris 2024

Earvin Ngapeth s’est longuement confié sur son activité de rappeur dans une interview Double Contact qui sera diffusée prochainement sur RMC Sport. Le volleyeur de 32 ans, champion olympique en titre avec l’équipe de France, en a profité pour exprimer son envie d’être porte-drapeau lors des JO de Paris en 2024.

Il a lui-même glissé l’idée dans son projet évolutif "Palmarès", mis à jour en février dernier. "J’vais pas rentrer à la maison/On construit l’empire, on va l’bétonner/Très peu de défaites dans la saison/Si je porte drapeau à Paname, sois pas étonné", lance Earvin Ngapeth dans le morceau "Sous pression". Une référence directe aux JO de Paris 2024. Le volleyeur de l’équipe de France, qui développe en parallèle sa carrière dans le rap, l’a confirmé à RMC Sport lors d’un entretien Double Contact (qui sera diffusé prochainement en intégralité).

Après avoir décroché l’or en 2021 à Tokyo, Earvin s’imagine bien porter le drapeau de la nation l’an prochain, comme l’ont fait David Douillet, Marie-José Pérec, Tony Estanguet, Laura Flessel ou Teddy Riner avant lui. Il succéderait alors au gymnaste Samir Aït-Saïd, qui avait eu droit à cet honneur au Japon en compagnie de la judokate Clarisse Agbégnénou.

"C’est quelque chose qui fait rêver"

"C’est le rêve de tout sportif, confie le réceptionneur-attaquant de 32 ans. En plus, c’est à Paris, à la maison. C’est une dinguerie, donc forcément j’y pense. C’est quelque chose qui fait rêver. Voilà, pour l’instant, personne n’en parle. Personne n’en parle, on ne sait pas ce qu’il se passe (sourire). Mais ça va bientôt arriver, on va voir comment ça va se passer." Des discussions sont-elles en cours à ce sujet? "Non, pas du tout", sourit Ngapeth. En revanche, sa candidature est désormais posée: "Oui, ils savent là".

>> Écoutez les entretiens Double Contact en version longue via notre podcast

En attendant de savoir si son profil sera retenu, le joueur de Modène (Italie) jongle entre les terrains de volley et les studios d’enregistrement. Avec un plaisir non dissimulé. Earvin (son nom d’artiste) se décrit d’ailleurs comme "un rappeur qui a percé dans le sport". "C’est quelque chose de réel parce que j’ai commencé à rapper avant de faire du volley, explique-t-il. Ça me représente bien par rapport à ce que je vis en ce moment."

"Le rap a pris plus de place dans la vie"

"J’ai écrit mes premiers textes autour de 13 ans, précise la star du volley français. J’ai eu la chance de grandir à Poitiers, où il y avait pas mal de scènes rap et d’open mic (scène ouverte, ndlr). C’est parti de là, tu montes ton premier groupe avec tes potes. Petit à petit, ça a pris plus de place dans ma vie et dans mon quotidien. Et ça ne m’a jamais lâché jusqu’à aujourd’hui…"

>> Découvrez tous les entretiens Double Contact en cliquant ici