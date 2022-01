Double Contact - Gazo: "Gane c’est un baby dans le corps d’un colosse"

RMC Sport a sa rubrique "culture-sport" baptisée "Double Contact". Tout au long de l’année, on vous propose des entretiens intimes et décalés, avec des artistes qui font l’actualité. Avant le grand combat UFC entre Ciryl Gane et Francis Ngannou (dans la nuit du 22 au 23 janvier sur RMC Sport 2), on a rencontré Gazo. Le rappeur de Saint-Denis nous parle de sa passion pour le MMA et de sa relation avec "Bon Gamin".

Il n’a pas attendu la hype pour jeter un œil dans l’octogone. Gazo suit de près l’évolution du MMA depuis plus de dix ans. Le rappeur de Saint-Denis fait partie de la première génération de fans en France. Ceux qui fouillaient sur le net pour trouver les highlights de José Aldo, Brock Lesnar ou Anderson Silva. Du Pride FC à l’UFC, il a vécu aux premières éloges la montée en puissance d’un sport autorisé dans l’Hexagone depuis à peine deux ans. Lui-même s’est essayé un peu à la discipline. Après avoir pratiqué la boxe anglaise durant sa jeunesse agitée, avec plusieurs passages en foyers, le drilleur du 93 a poussé les portes du MMA Factory, à l’est de Paris.

Une salle du 12e arrondissement devenue mythique depuis le passage de Ciryl Gane et Francis Ngannou il y a quelques années. Gazo n’y a pas côtoyé les deux montres, qui s’affronteront à Los Angeles lors de l’UFC 270 (dans la nuit du 22 au 23 janvier sur RMC Sport 2), mais il a croisé leur ancien coach: Fernand Lopez. Le formateur camerounais l’a d’ailleurs vite recadré, après l’avoir surpris en train de fumer des substances illicites sur le trottoir d’à côté...

Gane est entré sur un de ses son contre Volkov

Connecté à Ciryl Gane, qui est entré sur son morceau "Haine & Sexe" lors de son combat contre le Russe Alexander Volkov (l’été dernier), Gazo a désormais hâte de le voir opposé à Ngannou et sa force dévastatrice. En attendant, il hallucine toujours autant face au détachement de "Bon Gamin", souriant et accessible au quotidien, et sa capacité à devenir une arme de destruction massive dès qu’il pose un pied dans la cage.

>> Découvrez tous les entretiens "Double Contact" en cliquant ici