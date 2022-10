Double Contact - Junior Bvndo: "On est en contact avec Kimpembe"

RMC Sport a sa rubrique "culture-sport" baptisée "Double Contact". Tout au long de l’année, on vous propose des entretiens intimes et décalés, avec des artistes qui font l’actualité. Après la sortie de son projet "Sur mes côtes", on a rencontré Junior Bvndo. Le rappeur du nord de Paris raconte sa connexion avec Presnel Kimpembe, son admiration pour Javier Pastore et son soutien à la Côte d’Ivoire.

Il a dégainé son clip une semaine après l’élimination du PSG face à Manchester United en 8es de finale de la Ligue des champions. En mars 2019. Une manière de montre son attachement sans faille au club de sa ville. Même dans les pires moments. A l’invitation du média Booska-P, Junior Bvndo a sorti un freestyle intitulé "Kimpembe".

Un son ambiancé dans lequel il enchaîne les punchlines au milieu de ses potes, en survêtement rose et noir, sur un terrain de foot de son quartier. "Dans le refrain, je dis: ‘PSG, chaud, Kimpembe, chaud’. C’était une petite dédicace. Kimpembe a kiffé apparemment. Pourquoi lui? Parce qu’il est solide. Dans la défense, c’est un joueur fort", raconte le rappeur du 18e arrondissement, lorsqu’on le rencontre après la sortie de son projet "Sur mes côtes" (sorti en début d’année).

"Il faut des Parisiens au PSG"

Trois ans et demi après son clin d'oeil, l’artiste d’origine ivoirienne est toujours branché avec le champion du monde 2018: "Il m’avait follow. Il m’a envoyé un message et je lui ai envoyé le son. On est restés en contact. Encore aujourd’hui, on s’envoie des petits messages. Ça fait plaisir de fou. C’est un Français, il vient de la région parisienne, c’est fort. Il vient de Paname et ça fait plaisir."

A fond derrière le PSG, Junior aimerait que l’équipe ressemble un peu plus à la jeunesse de la capitale. Sans chercher à recruter uniquement des stars étrangères: "S’il y a des Argentins ou des Brésiliens, tant mieux, mais il faut aussi des Parisiens. C’est logique".

"Pastore est incompris"

Ces dernières années, le jeune punchliner a vu défiler des talents incroyables sous le maillot rouge et bleu. Mais il garde un souvenir admiratif de Javier Pastore et de sa créativité sur le pré. "Il est très fort dans son art, mais je pense qu’il est incompris. Il n’a pas été jugé à sa juste valeur. Il est élégant quand il joue, c’est un peu comme Verratti. C’est beau à regarder. Le talent est là et c’est incontestable".

