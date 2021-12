Double Contact - Keblack: "Benzema n’a pas fini de nous surprendre"

RMC Sport a sa rubrique "culture-sport" baptisée "Double Contact". Tout au long de l’année, on vous propose des entretiens intimes et décalés, avec des artistes qui font l’actualité. A l’occasion de la sortie de son projet "Contrôle", on a rencontré Keblack. Le chanteur de l’Oise nous parle de son lien avec les Bleus, de son amitié avec Alexandre Lacazette et de son admiration pour Karim Benzema.

Tout est parti du déhanché de Patrice Evra et de la bonne humeur de Paul Pogba. Les deux joueurs de l’équipe de France ont choisi de s’ambiancer sur le morceau "J’ai déconné" durant l’Euro 2016. De quoi faire décoller la carrière de Keblack. De manière spectaculaire.

Au lendemain de la diffusion de la vidéo par la FFF, l’artiste de l’Oise s’est réveillé avec une pluie de notifications sur Instagram. Il a alors pu mesurer l’impact des stars en crampons, en voyant sa notoriété exploser du jour au lendemain. Cinq après, le chanteur a largement capitalisé sur ce buzz estival. Il cumule aujourd’hui plus de 670 millions de vues sur sa chaîne YouTube et continue de suivre de près la destinée des Bleus. Avec un regard particulier pour Karim Benzema, dont il savoure le retour en sélection.

Naza, le Juninho de Creil

C’est ce qu’il nous explique lorsqu’on le rencontre pour la sortie de son projet "Contrôle" (disponible depuis le 12 novembre). Proche d’Alexandre Lacazette, qui lui demande régulièrement des nouveaux sons, Cédric (son vrai prénom) connaît depuis longtemps Christian Benteke. Il a rencontré l’attaquant de Crystal Palace dans sa jeunesse, en venant rendre visite à sa famille de Belgique. Sans savoir que son pote allait devenir pro. Keblack a également grandi avec Naza, lui aussi originaire de Creil. Et il ne tarit pas d’éloges sur le talent de son acolyte balle au pied. Une sorte de Juninho local, que l’entraîneur faisait entrer seulement pour marquer un coup-franc. Avant de le rappeler sur le banc.

