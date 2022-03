Double Contact - Moha MMZ: "Sergio Ramos a un bête de flow, il pourrait rapper"

RMC Sport a sa rubrique "culture-sport" baptisée "Double Contact". Tout au long de l’année, on vous propose des entretiens intimes et décalés, avec des artistes qui font l’actualité. Après la sortie de son projet "Euphoria", on a rencontré Moha MMZ. Le rappeur de Corbeil-Essonnes, supporter du PSG et du Real Madrid, nous parle du charisme de Karim Benzema, de son admiration pour Cristiano Ronaldo et de l’ingratitude des supporters.

Une maison blanche ou un blason rouge et bleu. La clameur de Bernabeu ou le boucan du Parc des Princes. Prestige merengue ou identité régionale. Zinedine Zidane ou Ronaldinho. Moha MMZ n’a jamais vraiment su choisir entre le Real Madrid et le PSG. Depuis son plus jeune âge, le rappeur du 91 soutient les deux clubs. Mais quand ils s’affrontent sur la scène européenne, il se range tout de même derrière Paris.

Une ville au sud de laquelle il a grandi, à Corbeille-Essonnes, dans le quartier des Târterets. C’est là, entre les grandes tours beiges, qu’il a découvert le ballon rond. S’il se décrit lui-même comme un joueur médiocre (il est meilleur au basket), Mohamed (son vrai prénom) prend plaisir à regarder les rencontres à la télé. Celles qui comptent surtout. Autant dire qu’il a passé une soirée bizarre lorsque Karim Benzema a sorti le PSG à lui tout seul, en 8es de finale de la Ligue des champions...

Serein pour l’avenir de Mbappé

L’artiste de 24 ans regrette d'ailleurs que Sergio Ramos n’ait pas pu prendre part à ce match au sommet. Frustré de le voir à l’infirmerie depuis l’été dernier, il reste un grand admirateur du taulier espagnol, "le CR7 de la défense".

Avec son charisme de rock-star, ses muscles dessinés et sa barbe soignée, il l'imagine bien entrer en cabine pour poser un 16. Le membre de la MMZ, d'origine algérienne et marocaine, apprécie aussi Kylian Mbappé, bien sûr. Et à ce niveau-là, il est plutôt serein sachant que l’attaquant des Bleus devrait signer au Real ou prolonger à Paris d’ici l’été prochain...

