Real-PSG: Donnarumma, Messi, Ramos… le fiasco des recrues stars de l'été

Le PSG a pris la porte dès les huitièmes de finale de la Ligue des champions après sa défaite mercredi soir à Madrid contre le Real (3-1). Entre méforme, boulette et absences, aucune des recrues du mercato estival n’ont aidé l’équipe francilienne.

Le PSG a connu une terrible désillusion ce mercredi lors du match retour des huitièmes de finale de Ligue des champions face au Real. Bien en place pendant la première heure de jeu, l’équipe francilienne s’est ensuite écroulée et s’est lourdement inclinée sur un triplé de Karim Benzema (3-1).

Ambitieux comme jamais avec un recrutement sublimé par les arrivées de Sergio Ramos, Achraf Hakimi et surtout Lionel Messi pendant le mercato estival, le club parisien a signé un échec retentissant. Les belles opportunités de l’été, célébrées lors d’une présentation en grande pompe au Parc des Princes, ont finalement tourné au tragique sur la pelouse de Santiago Bernabeu.

Messi toujours pas décisif

Très critiqué depuis son arrivée en France, Lionel Messi n’a pas aidé à défendre sa cause ce mercredi contre le Real. Au moment de retrouver un stade où il a tant brillé avec le Barça, l’Argentin a d’abord semblé dans un bon soir. Notamment dans le secteur défensif où son replacement et ses retours ont soulagé les défenseurs. Malgré deux ou trois bonnes ouvertures pour Kylian Mbappé, "La Pulga" a ensuite péché là où tout le monde l’attendait: à la finition. Pire, il n’a presque pas été dangereux à part sur deux actions.

Après une belle combinaison avec Neymar, le sextuple lauréat du Ballon d’or a vu son petit piqué passer devant les buts madrilènes pendant la première période. Transparent après le retour des vestiaires, Lionel Messi a eu une dernière chance sur un coup-franc lointain qui aurait pu envoyer le PSG en prolongation. Mais la frappe de l’ancienne star barcelonaise est passée au-dessus et n’a pas vraiment inquiété Thibaut Courtois. Comme depuis le début de saison, Lionel Messi n’a pas été décisif et cette fois, Paris a payé le prix fort.

Les recrues estivales du PSG présentées en grande pompe au Parc des Princes © Icon Sport

Donnarumma, une boulette qui coûte cher

Avec Keylor Navas, le PSG disposait déjà de l’un des meilleurs gardiens du monde. Pourtant, Leonardo a choisi de profiter de l’opportunité Donnarumma et de remettre en cause le statut de son portier costaricien pendant le dernier mercato estival. Arrivé libre en provenance de l’AC Milan, l’Italien a alterné les matchs et les passages sur le banc avec son concurrent costaricien.

Mais voilà, après avoir prôné l’alternance pendant tout le début de saison et notamment en Ligue des champions, Mauricio Pochettino a choisi d’installer "Gigio" dans les buts pour les deux matchs contre le Real Madrid.

Un pari risqué quand on sait que Donnarumma disputait sa première campagne en C1 alors que Keylor Navas a remporté trois titres avec les Merengue et aurait probablement été galvanisé par son retour à Santiago Bernabeu après avoir été écarté au profit de Courtois en 2019.

Assez bon depuis son arrivée à Paris, Gianluigi Donnarumma a craqué au pire des moments. Si Karim Benzema fait peut-être une petite faute sur lui, l’Italien de 23 ans a commis une grosse boulette sur le premier but du Real ce mercredi. Plombé par ce raté, le PSG s’est ensuite écroulé. Et forcément, la question de l’été 2021 est revenue comme un boomerang à la figure des dirigeants parisiens: le recrutement de Donnarumma était-il vraiment nécessaire? Sans non plus accabler l’ancien joueur milanais, ce mercredi il a fait couler son équipe. Une erreur probablement due à son manque d’expérience en Ligue des champions.

Wijnaldum, le facteur zéro

De l’expérience, la troisième grosse recrue estivale du club francilien n’en manquait pas. Proche de signer au Barça, Georginio Wijnaldum a finalement opté pour le PSG à la fin de son contrat à Liverpool. Solide joueur de la rotation des Reds, le milieu néerlandais devait être ce facteur X capable de faire franchir un palier au PSG en Ligue des champions.

Associé à Marco Verratti dans l’entrejeu, il aurait dû guider l’Italien. Mais après un début de saison catastrophique sous le maillot du PSG et encore tout récemment contre Nice, "Gini" Wijnaldum n’a pas joué une seule minute lors de la double confrontation face au Real Madrid.

Un désaveu terrible pour l’expérimenté milieu batave. Entre son mal être brièvement affiché dans la presse et ses mauvaises performances, Georginio Wijnaldum fait petit à petit office de flop à Paris. Là encore, l’apparent joli coup du mercato n’a rien donné.

Reste à savoir si la direction va vite décider de tourner la page alors que le joueur de 31 ans dispose toujours d’une jolie cote, notamment en Premier League où Newcastle a gardé un bon souvenir de son passage.

Ramos abonné à l’infirmerie

Au moment où le collectif parisien s’est délité face au Real Madrid, une terrible vérité a refait surface: Paris a manqué de leaders et de guerriers. Habituel soldat et capitaine courage du PSG, Marquinhos a affiché une fébrilité surprenante ce mercredi en C1 et Sergio Ramos n’était pas là pour le soutenir.

Bien que membre de la délégation à Madrid, pour ses retrouvailles avec Santiago Bernabeu, le vétéran espagnol était une nouvelle fois forfait pour la rencontre.

Recruté pour être le taulier et guider son équipe par son charisme, l’ancien capitaine du Real n’a rien apporté au PSG cette saison. En même temps, difficile de transcender l’équipe quand on passe son temps sur le flanc. Sergio Ramos n’a joué que cinq matchs avec le club francilien et aucun face à une grosse équipe.

Là encore, ce qui ressemblait à une belle opportunité du mercato s’est transformé en fausse bonne idée. Plus grave, la direction parisienne savait très bien que le défenseur de 35 ans était en délicatesse avec son physique après une fin de saison 2020-2021 quasi blanche à Madrid. Pourtant elle a quand même tenté le coup.

Hakimi a sombré dans la tempête

A l’inverse des quatre autres recrues du mercato, Achraf Hakimi n’est pas arrivé libre à Paris. Après sa belle saison sous le maillot de l’Inter Milan, le PSG a déboursé pas moins de 60 millions d’euros pour enrôle le latéral droit marocain.

Déjà considéré comme l’un des meilleurs à son poste, le défenseur a pourtant souffert ce mercredi face à un Vinicius Jr déchaîné lors du huitième de finale retour de Ligue des champions. Mal aligné sur le deuxième but du Real, il a gardé Karim Benzema en jeu et involontairement contribué à l’élimination du club francilien.

Un peu trop intermittent depuis le début de saison avec un gros coup de mou pendant l’automne, Achraf Hakimi a également alterné le bon et le mauvais ce mercredi soir à Santiago Bernabeu. Joueur le plus cher du mercato parisien, le Marocain a eu du mal à justifier le prix payé par sa direction pour le recruter lors de ce match continental. Mais à l’image de Gianluigi Donnarumma, il reste porteur d’espoir pour l’avenir.

Leonardo l’a souligné après la défaite, Paris "ne doit pas tout jeter et tout mettre à la poubelle". Et malgré une fin de match compliquée contre le Real Madrid, Achraf Hakimi fait bien partie de ces joueurs qui pourront aider le PSG à se reconstruire.