Double Contact - Prime: "J’ai tissé des liens avec les dirigeants du Real Madrid"

RMC Sport a sa rubrique "culture-sport" baptisée "Double Contact". Tout au long de l’année, on vous propose des entretiens intimes et décalés, avec des personnalités qui font l’actualité. Pour cet épisode, on a rencontré Prime. Le streamer multi-casquettes nous parle de son rapport privilégié avec le Real Madrid, son parcours prometteur dans le foot US, sa rencontre avec Charles Leclerc et ses souvenirs du GP Explorer.

Gamer, joueur de foot US, rappeur, pilote, créateur de mode, conférencier, influenceur, chef d’entreprise… Prime ressemble à l’héritier de Jarod, le héros de la série télévisée "Le Caméléon" (diffusée à la fin des années 1990), qui changeait de métier à chaque épisode. Sauf que lui le fait dans la vraie vie. Avec un peu d’audace, beaucoup de travail et une réussite assez fascinante.

Dix ans après ses débuts sur YouTube, où il a percé grâce à des vidéos sur FIFA, Amine Mekri (son vrai nom) est l’un des streamers les plus influents de l’Hexagone. Une notoriété dont il se sert notamment pour nouer des liens privilégiés dans le monde du sport. Depuis quelques temps, le trentenaire de La Courneuve (Seine-Saint-Denis), au nord de Paris, a ses entrées au Real Madrid.

"On peut les aider avec notre vision digitale"

Un club avec lequel il collabore en coulisses. "Ça s’est fait assez naturellement, confie-t-il à RMC Sport. J’étais parti assisté à un de leurs entraînements à Los Angeles. Je commence à parler à des gens qui étaient en train de regarder le match. Et il s’avère que c’était un membre du staff du Real en fait. Il savait un peu qui j’étais par rapport à mon activité d’influenceur. J’ai eu la chance de pouvoir parler avec eux, tissé des liens et maintenant, c’est devenu de bons amis."

"On échange nos visions, on discute de certains sujets. Et c’est le feu parce que j’ai l’impression qu’on peut les aider avec notre vision digitale. Et eux, ils peuvent nous aider à comprendre comment on gère une grosse institution. Le Real, ce n’est pas le club d’à côté. C’est le meilleur club du dernier siècle. Ça bouleversé la manière dont je voyais les clubs et les institutions."

En tribune d’honneur avec Florentino Perez

Le 16 octobre dernier, Prime et sa team étaient dans les gradins de Bernabeu pour assister au clasico face au Barça (3-1). En mode VIP. "On était dans la tribune d’honneur avec Florentino Perez et le CIO, je me suis dit: ‘Je suis dans le métavers là’", s’amuse le créateur de contenu d’origine algérienne, en précisant qu’il a pu faire une photo avec Carlo Ancelotti, son staff et tous les joueurs madrilènes. A la veille du Ballon d’or décerné à Karim Benzema. Une star dont il admire la résilience.

"Pour tout ce qu’il a fait dans le foot, je trouve que c’est une bonne récompense, glisse Prime. Qu’on l’aime ou qu’on ne l’aime pas, c’est incroyable. Ce serait mentir de dire que ce n’est pas l’un des plus grands joueurs de tous les temps. Faire ce qu’il a fait pour Cristiano Ronaldo durant toutes ces années, tout le monde ne peut pas le faire. C’est très inspirant."

Il a "explosé ses pneus" au GP Explorer

En plus de ses connexions avec la Maison Blanche, Amine a aussi bossé un peu pour l’UEFA, en tant que conférencier. L’instance dirigeante du foot européen lui a demandé de briefer certains de ses collaborateurs dans le domaine de la communication numérique. En anglais, bien sûr. Et il a accepté le challenge sans trop tergiverser, comme il le fait la plupart du temps. A l’instinct.

Cette mentalité l’a récemment mené jusqu’au circuit du Mans. Prime a participé au Grand Prix Explorer organisé le mois dernier par Squeezie. Après avoir passé son permis de conduire en urgence, il a livré une prestation remarquée au volant de sa F4 Alpine-Oreca. Mais sa course s’est terminée par un tête-à-queue lors de l’avant-dernier tour, alors qu’il luttait pour les premières places. Devant 40.000 spectateurs déchaînés et une audience record sur Twitch. "C’était incroyable. J’étais euphorique, se rappelle-t-il. C’était ma première course. Je voulais pousser ma voiture au max pour essayer de gagner. Et j’ai explosé mes pneus (rires)."

Le rêve d’une carrière en NFL

Malgré ce final frustrant, Prime a adoré l’expérience. Au point de disputer l’an prochain un championnat officiel en tant que pilote. En attendant, il a pu faire la connaissance de Charles Leclerc. "Ferrari cherchait des influenceurs. Ils ont trouvé mon Instagram et Charles connaissait un peu mes vidéos je crois", détaille Prime, qui s’est mesuré au pilote de la Scuderia sur un simulateur: "J’ai gagné mais… à ma façon quoi (sourire). J’ai passé la ligne d’arrivée en premier mais j’avais vingt secondes de pénalité. A un moment donné, le circuit ce n’était plus mon problème".

Avant de se faire connaître sur la toile, Amine s’est longtemps imaginé faire carrière sur les pelouses de NFL. Repéré au Flash de La Courneuve, le club de foot US le plus réputé de France (onze titres de champion), il a intégré l’équipe de France juniors, puis une sélection constituée des meilleurs prospects mondiaux (hors États-Unis). Capable d’évoluer en tant que quaterback, receveur ou safety, il est passé par le collège de Thetford, situé au Québec, à l’est du Canada.

L’énorme succès de la Karmine Corp

Mais une sérieuse blessure est venue chambouler ses plans. De manière radicale. "Je ne voulais plus rejouer ma vie comme ça. Une carrière de foot américain, c’est entre un an et trois ans. Moi, les mecs que je suivais, ils ont quinze ans de carrière. C’est des superstars. Mais il y a beaucoup de turn-over et de blessures. Tu vois passer des joueurs, ce sont des stars un jour et plus personne le lendemain, parce qu’ils ne peuvent presque plus marcher."

Une fois revenu en France, il a décidé de se lancer comme youtubeur. Avec le succès qu’on connaît. En parallèle de ses autres projets, Prime, qui est suivi par des millions de personnes sur ses réseaux, a également lancé sa propre marque de vêtements (Narcissique) et réfléchit désormais à designer des tenues sportives. Il a aussi monté la Karmine Corp en 2020 avec Kameto, une structure e-sport qui s’est rapidement imposée comme une référence du genre. Même Jarod ne peut pas en dire autant.

>> Découvrez tous les entretiens "Double Contact" en cliquant ici