Double Contact - Vinsky: "J’ai défié Cristiano Ronaldo dans son jardin"

RMC Sport a sa rubrique "culture-sport" baptisée "Double Contact". Tout au long de l’année, on vous propose des entretiens intimes et décalés, avec des artistes qui font l’actualité. Pour ce numéro spécial, on a rencontré Vinsky. Le Youtubeur parisien nous raconte les coulisses de ses tournages avec Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé, Didier Drogba ou Sergio Ramos.

Le mail tombe dans sa boîte à la rentrée 2017. Presque par enchantement. Vinsky s’y reprend plusieurs fois pour le lire. De loin, de près. En se pinçant pour être sûr. Nike lui propose de venir tourner une vidéo avec Cristiano Ronaldo, dans son jardin près de Madrid. Carrément! Le Youtubeur parisien, d’origine portugaise, se retrouve quelques semaines plus tard sur le gazon privé de la star du Real, alors au sommet de son art...

La rencontre a lieu peu de temps avant le cinquième Ballon d’or de CR7, qui accorde un moment privilégié à son hôte. Dans la bonne humeur, malgré un timing strictement établi. Vinsky en profite pour le défier (et le battre) au "crossbar" (un challenge qui consiste à toucher la barre transversale avec le ballon), avant de reproduire avec Ronaldo son but en finale de la dernière Ligue des champions contre la Juventus.

Un club de foot et une académie à son nom

Un moment forcément inoubliable, dont le footballeur amateur nous dévoile les coulisses lorsqu’on le rencontre aux portes de la capitale. Originaire des Yvelines, il s’est fait connaître dans l’univers des jeux vidéo, avant d’exploser en chaussant les crampons sur Youtube. Après une série de contenus dans lesquels il reproduisait les gestes des plus grands joueurs, Vincent Maduro (son vrai nom) a réussi à tourner avec certains d’entre eux. Il s’est notamment offert une virée en Espagne pour affronter Sergio Ramos ou Marcelo. Il a aussi tutoyé Kylian Mbappé, Presnel Kimpembe, Didier Drogba, Benjamin Pavard, FlorianThauvin ou Thomas Meunier.

De quoi faire décoller sa notoriété de manière spectaculaire. Sa chaîne Youtube compte aujourd’hui 1,3 millions d’abonnés et plus de 250 millions de vues cumulées. Après avoir lancé, il y a cinq ans, son propre club de foot (le Vinsky FC, agréé par la FFF en 2019), le jeune trentenaire a même créé l’an passé une académie basée à Mantes-la-Jolie, à l’ouest de Paris. Avec la volonté d’offrir aux enfants un cadre éducatif, sportif et social de qualité. Un projet qu’il entend développer à fond dans les mois à venir, en plus des nouveaux concepts prévus sur ses réseaux.

