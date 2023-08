Handball: réussir sa saison au PSG et être aux JO de Paris, les derniers objectifs de Karabatic avant sa retraite

Invité du Super Moscato Show sur RMC ce mercredi, Nikola Karabatic a pu s'exprimer sur sa décision par rapport à sa retraite, et sur les Jeux olympiques de Paris 2024. L'international français souhaite effectuer une belle dernière saison pour être prêt pour les JO.

Une dernière année, puis la retraite à l'issue des Jeux olympiques de Paris 2024. A 39 ans, Nikola Karabatic, invité du Super Moscato Show ce mercredi, ne regrette pas du tout sa décision et la trouve logique: ''J'ai pris la décision d'arrêter à la fin de saison. J'ai senti que c'était le bon moment. Je vais avoir 40 ans à la fin de saison, je n'aurai jamais imaginé joué jusqu'à 40 ans dans un sport aussi exigeant avec autant de matchs. [...] Il me reste une dernière année pour me donner à fond.''

Le Français ajoute également que sa décision n'est pas liée à sa condition physique: ''Ce n'est pas lié au physique. Le dernier problème que j'ai eu, c'était la phlébite liée à un problème héréditaire. Normalement, ça c'est sous contrôle et c'est réglé. Je n'ai pas de séquelles de ça.''

Les Jeux olympiques de Paris 2024 dans le viseur

Karabatic a précisé que sa dernière année comprend bien sa saison en club et en sélection nationale: ''J'en ai bien sûr parlé à Guillaume (Gille, sélectionneur de l'équipe de France de handball) et je l'ai prévenu avant d'annoncer ma décision [...] Ma dernière saison comprend Paris et l'équipe de France, et je veux me donner l'opportunité d'aller jusqu'au bout. Je veux me donner à fond pour prétendre à une chance pour être dans l'équipe pour Paris 2024. C'est aussi une des raisons pour laquelle je n'ai pas envie de continuer. Je ne veux pas faire uniquement le club et pas l'équipe de France. Quand je dis ma dernière saison, c'est ça, c'est club et équipe de France.''

Karabatic veut mériter sa place pour les JO

Le joueur du PSG sait que sa place n'est pas une garantie, et qu'il doit la mériter comme tout le monde: ''Je l'ai toujours dit en interview, que pour moi c'était très important de mériter ma place en équipe de France, et que je ne considérais pas que c'est parce que je m'appelle Karabatic que ma place doit être obtenue de fait en équipe de France.''

A bientôt 40 ans, Nikola Karabatic dispute donc sa dernière saison avec le PSG et l'équipe de France. Avec les Jeux de Paris 2024 à venir, Nikola Karabatic tentera d'ajouter des médailles à son palmarès exceptionnel, lui qui est déjà triple champion olympique avec les ''Experts'' et triple vainqueur de la Ligue des champions.